Montecarlo, 4 multati per violazioni delle misure anti-virus

Quattro multe da 400 euro ciascuna, 342 persone e 56 attività produttive. E’ questo il bilancio dei controlli della polizia municipale di Montecarlo dal 12 marzo scorso a ieri (10 aprile), come elenca il sindaco Federico Carrara.

Carrara ringrazia la polizia municipale “per lo straordinario impegno – dice – e la qualità del loro lavoro. Fa inoltre presente che gli agenti continueranno a svolgere l’attività di vigilanza anche in occasione delle festività pasquali, durante le quali anche tutte le altre forze dell’ordine, che parimenti ringraziamo, intensificheranno i controlli, dietro specifiche disposizioni dettate dalla Questura e dalla Prefettura di Lucca“.

Fin da subito l’amministrazione comunale ha cercato di sensibilizzare le persone a stare in casa, ribadendo la necessità di uscire solo per motivi lavorativi, di salute e per l’acquisto di beni primari, ma i controlli svolti dalla polizia municipale “sono stati di fondamentale importanza – conclude il sindaco -, come di fondamentale importanza è il senso di responsabilità e di civiltà dell’intera comunità”.