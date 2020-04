Ponte pasquale, scatta la task force sulle strade: potenziati i controlli

Pasqua e Pasquetta in quarantena. A Lucca e provincia è scattata la task force con posti di blocco delle forze dell’ordine sulle strade della provincia per evitare che molti – complice anche le belle giornate – ne approfittino per violare le misure anti-virus. Presidiate soprattutto le vie di accesso alla Versilia, per evitare che la gente possa riversarsi al mare.

A Lucca continuano ma ancora più capillari i controlli della polizia sulle principali arterie: controlli che saranno intensi fino al giorno di Pasquetta compreso.

Tra le persone che nelle ultime ore sono state sanzionate della polizia c’è un uomo di origini rumene che è stato multato per essersi recato all’autolavaggio. Una cosa vietata di per sé perché non costituisce motivo d’urgenza: ma dagli accertamenti gli agenti hanno scoperto che 15 giorni fa era stato multato per lo stesso motivo.

In questo caso, quindi, è scattata la recidiva, che comporta il raddoppio della sanzione che, essendo avvenuta a bordo di auto, ammonta a 1.066 euro, oppure 746 euro se pagherà entro 30 giorni.

Un altro lucchese è stato multato perché aveva raggiunto la moglie per fare la spesa con lei, cosa non consentita. Solo una persona per nucleo famigliare può recarsi a fare la spesa.