Ricoverato per covid19 videochiama a casa con il cellulare dell’infermiere

Il cellulare di suo padre, residente in Garfagnana, ricoverato all’ospedale San Luca di Lucca per il coronavirus, aveva smesso di funzionare mentre si trovava nel reparto di medicina utilizzato per l’emergenza covid19. Il figlio aveva perso la speranza di poter almeno parlare con il padre che, ricoverato il 25 marzo scorso, è sempre rimasto vigile e in buone condizioni, tanto da essere dimesso lo scorso lunedì (6 aprile).

Poi all’improvviso la sorpresa. Il figlio riceve la videochiamata da un numero che non conosceva. Era quello di un infermiere del reparto che, compresa la situazione, ha messo in contatto padre e figlio. L’uomo adesso ringrazia Daniele, per il suo gesto di straordinaria umanità.

“A mio padre era stato diagnosticato il coronavirus – spiega il figlio Luca – il 25 marzo scorso. E’ stato ricoverato nella medicina del San Luca ed è sempre stato vigile e in buone condizioni. Dopo tre giorni, il cellulare di mio papà smetteva di funzionare, allora un infermiere di turno, Daniele, gli ha dato il suo cellulare privato per videochiamare a casa e poi tutti i giorni mi teneva informato sulla situazione. Ora che il papà è stato e dimesso senza sintomi e i tamponi sono risultati negativi, voglio ringraziare tutto lo staff dell’ospedale San Luca, in particolare il reparto setting C. In più vorrei ringraziare le amministrazioni comunali che ci hanno supportato, la Misericordia di Camporgiano,tutto il paese di Sillicano”.