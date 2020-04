Rsa di Seravezza, positivi 3 operatori e 19 anziani

Nella Rsa Villa San Lorenzo di Seravezza, gestita dalla cooperativa sociale Elleuno, a seguito del ricovero e successivo decesso per covid-19 di un ospite sono state attivate tutte le procedure per arrivare ad eseguire i tamponi ai residenti della struttura e degli operatori e sono risultati positivi 3 operatori e 19 persone assistite, di cui 2 ricoverate in ospedale.

L’Rsa gestita da Elleuno “fin dall’inizio dell’emergenza si è prontamente attenuta alle disposizioni legislative vigenti – spiega la cooperativa -, contenute all’interno dei protocolli aziendali oltre che a tutti i provvedimenti emanati in ambito nazionale e regionale. Il primo caso Covid è stato registrato a fine marzo, immediatamente sono state poste in essere le ulteriori attività di contenimento, tra queste l’isolamento dei pazienti positivi”.

“La situazione – va avanti la cooperativa – è continuamente monitorata e sotto controllo, con il costante supporto dell’Asl Toscana nord ovest distretto Versilia cui la direzione della struttura invia quotidianamente il quadro della situazione e con cui si è provveduto a pianificare il tampone sia per le persone assistite che per gli operatori”.

“Nella struttura – si legge ancora in una nota – è stato attivato un reparto covid positivi è già stata richiesta una nuova fase di verifica per le persone risultate negative. È stato inoltre messo a disposizione un servizio di contatto a distanza: tramite telefonate e video-chiamate gli ospiti hanno la possibilità di parlare e vedersi con i propri familiari”.

“In data 7 aprile il gruppo di lavoro multidisciplinare instituito dall’Asl Toscana Nord-Ovest – ricostruisce la cooperativa – sulla base delle indicazioni della Regione per attività di supporto e supervisione alle strutture socio-sanitarie per la sicurezza delle persone assistite e degli operatori, ha eseguito la verifica all’Rsa Villa Sa Lorenzo”.

“Nell’ambito di tale incontro – va avanti la nota -, durante il quale nulla è

stato rilevato di non congruente alle disposizioni date, si sono condivise in un clima di collaborazione le modalità organizzative e l’analisi delle modalità adottate pe ampliare la zona Covid. Cooperativa Elleuno continuerà a lavorare con il massimo impegno al fine di garantire la massima assistenza a tutti gli ospiti della struttura“.