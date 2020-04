Rubano le mascherine nelle cassette delle lettere: raid in centro storico e a San Concordio

Era accaduto nei giorni scorsi in Garfagnana: incivili avevano sottratto da alcune cassette delle lettere all’ingresso di case dove vivono anziani le mascherine distribuite dalla protezione e arrivate dalla Regione Toscana. Un gesto che, accaduto a Castiglione Garfagnana, aveva scatenato condanna e sconcerto unanime. Purtroppo episodi simili sono successi anche oggi (11 aprile) a Lucca, dove si sta ultimando la distribuzione delle mascherine.

Un lavoro immagine raggiungere 90mila persone, eppure volontari e protezione civile comunale sono a buon punto. Purtroppo però qualcuno ha approfittato anche di questa situazione. Entrando in azione e rubando le mascherine non ancora ritirate dalle cassette: episodi sono avvenuti in centro storico e a San Concordo. Lo conferma, biasimando senza mezzi termini il gesto, l’assessore alla protezione civile Francesco Raspini:

Abbiamo avuto notizia che qualche imbecille ha rubato le mascherine dalle cassette delle lettere prima che le persone le ritirassero. Per quanto ho potuto sapere, è accaduto sicuramente in centro storico e a San Concordio. Sono rimasto basito. Mentre c’è chi dona tempo, energie, fatica per gli altri, c’è chi il prossimo lo calpesta. C’è rischia la propria salute per salvare la vita altrui e chi, simbolicamente, della salute altrui si appropria. Ho una sola parole per queste persone. Vergognatevi. Chi è stato vittima di gesti come questi ce lo segnali e provvederemo a fare un secondo giro per portarvi le vostre mascherina.

Una nota decisamente stonata dopo giorni di lavoro senza sosta. “Siamo a buon punto nella distribuzione delle mascherine – ha spiegato l’assessore -. Non è uno scherzo raggiungere 90.000 persone in un territorio vasto come quello del Comune di Lucca, ma ce la stiamo facendo”.

“Un grazie speciale – aggiunge – al volontariato di protezione civile che ha concluso a tempo di record le strade assegnate e sta dando una mano a Sistema Ambiente per terminare la distribuzione nelle altre zone rimaste. Domani è Pasqua anche per loro e gli abbiamo dato un giorno di stop, ma già lunedì si riparte per concludere, probabilmente, martedì. In moltissimi ci state scrivendo per ringraziare.

Siamo noi che ringraziamo voi”.

“Ormai – commenta Raspini – è più di un mese che si lavora senza sosta, tante persone stanno mettendo tutte le loro energie per dare supporto alla nostra comunità. Sapere che questo lavoro è apprezzato ripaga di tutti gli sforzi e ci dà benzina per andare avanti con ancora più determinazione. Qualcuno ci ha evidenziato anche qualche disservizio. Purtroppo con numeri così alti e con così poco tempo a disposizione è praticamente inevitabile commettere qualche sbaglio. Ce ne scusiamo, segnalateci la cosa e provvederemo a rimediare quanto prima. Potete telefonare al centralino della Protezione Civile (0583-409016) o scrivere una mail a Sistema Ambiente (infoa@sistemaambientelucca.it) e si farà il possibile per passare di nuovo. Inoltre al termine della distribuzione, valuteremo quante mascherine saranno avanzate e provvederemo ad organizzare una distribuzione anche per coloro che, pur essendo domiciliati a Lucca, non hanno la residenza”.