Controlli di Pasqua, tante segnalazioni su assembramenti e spostamenti non consentiti

Controlli a tappeto in tutta la provincia di Lucca per l’applicazione del decreto che intende limitare la diffusione del contagio da coronavirus.

Molte le persone e le auto controllate nelle principali arterie e in tutte le aree del territorio. Non sono mancate le violazioni, più o meno evidenti e tante sono state le segnalazioni dei cittadini alle forze dell’ordine. Gran parte di queste hanno riguardato veri o presunti casi di famiglie che avrebbero raggiunto le seconde case sulla costa dalla Toscana interna o da altre regioni.

Due i principali episodi segnalati sul territorio. Uno a Fornoli, frazione di Bagni di Lucca, dove sono intervenuti i carabinieri in un parco pubblico per multare i partecipanti a una sorta di pic nic improvvisato.

L’altra segnalazione di assembramenti, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, a Ponte a Moriano, nella zona del pastificio Mennucci. Ma in questo caso i partecipanti al raduno si sono volatilizzati prima dell’arrivo dei controlli.

Altre segnalazioni, al vaglio delle forze dell’ordine, hanno riguardato la presenza di persone esterne per dei pranzi organizzati in casa in alcuni condomini.

Nel complesso, però, come hanno avuto modo di sottolineare alcuni sindaci del territorio, i cittadini sembrano essersi comportati come previsto dai decreti anticontagio, lasciando città, spiagge e passeggiate complessivamente vuote e senza episodi eclatanti.