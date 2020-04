Piana di Lucca, solo due nuovi tamponi positivi in un giorno

#CORONAVIRUS AGGIORNAMENTO A Viareggio i nuovi casi sono 7: si sale a 146 casi. 96 si curano a domicilio e 33 sono ricoverati in ospedale. Oggi purtroppo registriamo un altro decesso: alla famiglia le nostre condoglianze. In Versilia sono 13 i nuovi positivi. In tutta la provincia i nuovi casi sono 19: siamo a 1022 casi positivi. In Toscana 7235: più 277 rispetto a ieri.

