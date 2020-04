Ucciso dal coronavirus ex consigliere comunale di Villa Basilica

Muore a 71 anni un ex consigliere comunale di Villa Basilica, per le complicazioni del Covid-19. Ad annunciare il lutto per la scomparsa di Bruno Agnanti è il Comune di Villa Basilica.

“Con profondo cordoglio il sindaco Elisa Anelli, il vicesindaco Giordano Ballini e tutta l’amministrazione comunale partecipano al dolore della famiglia Agnanti per la scomparsa del caro Bruno, deceduto a 71 anni, in seguito a complicazioni da Covid-19”.

“Già consigliere comunale negli anni Ottanta – ricordano dal Comune – Bruno è stato un membro attivissimo della comunità locale. Di lui si ricordano il fondamentale contributo portato al mondo dell’associazionismo e del Volontariato , la sua attività in numerose associazioni – tra cui l’Us Villa Basilica, l’Associazione nazionale alpini sezione di Villa Basilica e la corale La Rocca-Carlo Franchi – e la sua sempre pronta disponibilità alla collaborazione ad eventi ed iniziative”.

“Bruno è stato per me una persona amica – è il ricordo del sindaco, Elisa Anelli – di quelle che meritano la A maiuscola. Lo ricorderò sulle note della Prima messa pontificale del Perosi, che così tante volte abbiamo cantato insieme”.