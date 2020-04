Fermato in auto per un controllo aggredisce i carabinieri

E’ stato segnalato da alcuni abitanti di via del Brennero che lo avevano visto alla guida di un’auto in modo piuttosto spericolato. Il 40enne di Lucca, bloccato dai carabinieri, mostrava segni di ubriachezza ma pur di non sottoporsi al test ha aggredito i militari.

E’ accaduto nel pomeriggio di Pasqua (12 aprile), nell’ambito della mirata attività di controllo sul rispetto delle misure di profilassi per la nota emergenza epidemiologica. I carabinieri lo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.

L’auto condotta dall’uomo era stata segnalata da alcuni utenti della strada, poiché stava procedendo lungo via del Brennero in modo pericoloso per la viabilità. Una volta raggiunta l’auto e fermata dai carabinieri, il conducente, che si è giustificato spiegando di essere diretto verso l’abitazione dei figli minori, conviventi con la ex consorte, ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, tentando di allontanarsi e finendo per avere una colluttazione con i militari operanti prima di essere bloccato e condotto in caserma per le formalità di rito.

Uno dei carabinieri intervenuti è stato successivamente medicato al pronto soccorso dove gli sono state riscontrate contusioni alla mano e al ginocchio giudicate guaribili in 10 giorni.