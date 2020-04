Muore ex insegnante delle scuole elementari

E’ scomparsa all’età di 85 anni la maestra Emi Mazzanti Lucchesi, ex insegnante elementare molto amata e ancora ricordata dai suoi ex studenti. E’ lutto a Lammari per la scomparsa della docente a cui nell’ottobre scorso gli allievi della prima B del 1981 della prima B della scuola elementare di Mameli dove lavorava avevano regalato un bel mazzo di fiori dopo una cena a distanza di 33 anni.

Emi Mazzanti Lucchesi è scomparsa per problemi di salute ed è deceduta nella serata di ieri.