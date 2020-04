Prende il sole al parco fluviale: multato

Prendeva il sole alla terrazza Petroni con due cani di grossa taglia al seguito e senza guinzaglio. L’uomo, un lucchese, è stato sanzionato dopo essere stato sorpreso in questa situazione dalla polizia nel giorno di Pasqua.

E’ solo una delle sanzioni elevate durante i controlli del ponte pasquale dove nel complesso le infrazioni alle misure per il contenimento del contagio da coronavirus sono state pochissime.

Nei guai è finito anche un architetto che sorpreso in giro alle 20 del giorno di Pasqua si è giustificando dicendo di essere stato in ufficio per controllare dei progetti e di essere autorizzato a muoversi facendo parte della categoria Ateco 71.

Multato anche un uomo di origini rumene ma residente a Lucca, sanzionato perché ha richiarato di recarsi all’autolavaggio per lavare l’auto.