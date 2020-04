Coronavirus, nessun nuovo contagio nella Piana di Lucca

Un solo tampone positivo in Valle del Serchio, a Pescaglia. Otto in Versilia (4 a Viareggio, due a Camaiore, uno a Massarosa e Stazzema). Nessuno nella Piana di Lucca, per la prima volta da tempo.

Il caso di Pescaglia è una 76enne della Val di Turrite, già in quarantena da tempo per essere stata a stretto contatto con un altro caso di positività al virus.

È questo il bilancio dei contagi da coronavirus nel territorio della Asl Toscana Nord Ovest di oggi. Nell’intero territorio aziendale i tamponi positivi sono stati 53 in più rispetto a ieri.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 121 guarigioni virali e 129 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 250 guariti.

Per quanto riguarda i ricoveri per Covid-19, inoltre, ad oggi sono in totale – negli ospedali dell’azienda Usl Toscana nord ovest – 303 di cui 62 in terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero sono infine 7741 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio azienda.