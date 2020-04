Coronavirus, nessun tampone positivo in tre Rsa della Valle del Serchio

Nessun tampone positivo in tre Rsa del territorio della Valle del Serchio. Non si segnalano contagiati, infatti, al Centro Anziani della Misericordia di Borgo a Mozzano (98 i tamponi effettuati) e alla Rsa Villa Verde di Gallicano, dove i tamponi sono stati effettuati a ospiti e sanitari.

Ottime notizie anche dalla Rsa Belvedere di Barga, gestita dal gruppo Sereni Orizzonti. Nei giorni scorsi il servizio igiene pubblica della Asl Toscana Nord Ovest ha potuto effettuare i tamponi Covid-19 sugli attuali 31 ospiti così come sui 29 membri del personale e i risultati, comunicati oggi (14 aprile), sono quelli che tutti si auguravano: nessun caso positivo.

Seguendo le istruzioni impartite a livello nazionale dall’azienda e in largo anticipo rispetto alle disposizioni emanate dal governo e dall’amministrazione regionale, fin dallo scorso 3 marzo la Rsa Belvedere ha impedito ogni ingresso ai parenti e ridotto al minimo essenziale il contatto con i fornitori delle derrate, garantendo loro accessi dedicati.

“Infermieri, operatori socio-sanitari e addetti alle pulizie sono stati tempestivamente formati e informati sulle procedure di prevenzione da adottare – spiega il direttore Valter Poli – Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare dotati dei dispositivi di protezione individuale forniti dall’azienda (mascherine, guanti e camici monouso), sanifichiamo regolarmente gli ambienti interni, disinfettiamo i nostri cellulari ed evitiamo un uso promiscuo di materiale».

“Sappiamo bene come questa pandemia stia amplificando preoccupazioni e ansie – aggiunge Vittorio Pezzuto, responsabile delle relazioni esterne del gruppo Sereni Orizzonti – L’isolamento forzato nel quale si trovano da oltre un mese i nostri ospiti rischia in effetti di incidere negativamente sul loro umore così come su quello dei parenti che non possono più andarli a visitare. Alla primaria tutela sanitaria si deve pertanto unire un’attenzione particolare all’equilibrio emotivo e psicologico dei nostri assistiti“.

“Proprio per questo – prosegue e conclude Poli – – abbiamo da tempo contattato tutti i familiari degli ospiti, in particolare di quelli allettati, al fine di poter programmare videochiamate WhatsApp, quotidiane e in determinate fasce orarie. Una soluzione che sta riscuotendo un grande successo soprattutto tra i nonni, molti dei quali non sono abituati all’uso delle nuove tecnologie: poter vedere i volti dei propri cari e poter scherzare e conversare con loro è una medicina preziosa che stempera la tensione e risolleva immediatamente il morale di ciascuno, suscitando forti emozioni positive. Le lacrime di gioia e i sorrisi pieni di felicità di queste persone sono la migliore ricompensa per gli infermieri e gli operatori socio-sanitari che in questi giorni si stanno sforzando di regalare serenità ai loro assistiti. Di una cosa dovete essere sicuri: stiamo proteggendo i nostri ospiti dal virus come faremmo con i nostri stessi parenti, con la stessa attenzione e con lo stesso amore”.