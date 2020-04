Fumano e giocano a pallone fra i palazzi, la denuncia di un residente

Assembramenti continui a San Vito, in via Petri. A segnalarli è un residente che ha documentato sulla sua bacheca Facebook la situazione, oltre ad avvisare le forze dell’ordine.

Secondo la segnalazione del residente un gruppo di ragazzi si ritroverebbe nei giardinetti della zona o negli spazi verdi fra i condomini, per giocare a pallone, chiacchierare, fumare in compagnia. Per poi lasciare anche rifiuti nell’area dopo i raduni.

Gli episodi, secondo il cittadino, sarebbero frequenti e non sarebbero limitati soltanto a questo weekend di Pasquetta. All’arrivo delle forze dell’ordine, però, forse avvisati da qualcuno che fa da palo, i ragazzi si dileguano e non si fanno trovare. A chi, fra chi vive in zona, invece, fa notare la necessità di seguire le regole, arriverebbero invece insulti e derisioni.