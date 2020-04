In spiaggia a prendere il sole offendono i poliziotti: multate e denunciate

Picnic sulla panchina del parco, a prendere il sole in spiaggia, oppure in giro ‘per combattere la noia’ o alla ricerca di droga.

Sono 10 le sanzioni per la normativa contro la diffusione del contagio del coronavirus elevate fra Pasqua e Pasquetta dagli agenti di polizia del commissariato di Viareggio, in servizio fra Viareggio, Camaiore e Massarosa. 100 le persone controllate sia in auto sia a piedi.

A cadere nella rete dei polizotti due donne che, provenienti dalla Spezia e da Carrara, sono state trovate in pineta di Ponente alla ricerca di sostanze stupefacenti. Sanzionato anche un uomo che alle 9 di mattina del giorno di Pasqua praticava jogging in Passeggiata. Sono scattate multe anche per altre persone trovate chi con il cane, chi a consumare in solitudine un improbabile picnic su una panchina all’interno di parchi pubblici e automobilisti in giro per “combattere la noia”.

L’episodio più movimentato è avvenuto a Lido di Camaiore, dove prima è stato sanzionato un corridore solitario sul lungomare che si trovava a circa 5 chilometri dalla propria abitazione.

Dopo la contestazione gli uomini del commissariato hanno ripreso il servizio di controllo del territorio ma hanno notato, sul bagnasciuga della vicina spiaggia, 3 donne residenti a Lido di Camaiore, intente a godersi un’insolita tintarella. Gli operatori si sono avvicinati invitandole a rientrare nella propria abitazione e ad esibire i documenti. Due si sono rifiutate inizialmente di mostrare i documenti e, successivamente, hanno inveito contro i poliziotti tanto da essere denunciate per oltraggio a pubblico ufficiale, oltre ad essere multate per la normativa Covid.