Pietrasanta, 24 multe a Pasqua: ma le seconde case sono rimaste chiuse

Tre giorni – quelli della vigilia, di Pasqua e Pasquetta – di intensi e capillari controlli nel territorio comunale di Pietrasanta. La polizia municipale, coordinata dal comandante Giovanni Fiori, ha controllato quasi 400 persone e ne ha sanzionate 24 per aver violato il decreto #iorestoacasa: erano lontani dalla propria abitazione senza alcun valido motivo. Ma tra queste nessun vacanziero intento a raggiungere la seconda casa al mare.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a ieri (13 aprile) le persone controllate sono state 2700, 113 i verbali amministrativi e 63 penali. “La comunità è stata rispettosa delle regole eccetto qualche solito caso isolato – commenta il sindaco di Pietrasanta, Alberto Giovannetti – L’unico vaccino che oggi abbiamo è quello del distanziamento sociale. La municipale ha presidiato tutto il territorio con particolare attenzione alle aree di rito della Pasqua come la nostra spiaggia, che è stata sorvegliata speciale anche dalle forze dell’ordine con elicotteri, le aree verdi e gli spazi di ritrovo”.

“Tutto si è svolto come mi aspettavo, nel rispetto delle regole. I tanto pericolosi vacanzieri non sono arrivati: i caselli autostradali sono stati presidiati praticamente ovunque. Le autostrade erano deserte. Dobbiamo continuare su questa strada – conclude Giovannetti – e non cedere di fronte alla tentazione di uscire. Ringrazio la nostra municipale per il grande lavoro che sta facendo per tutti noi e senza sosta”.