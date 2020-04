Corsagna, negativi tutti i tamponi di ospiti e personale della Rsa

Ospiti e personale negati ai tamponi nella Rsa delle Misericordia di Corsagna. Sono stati comunicati oggi (15 aprile) gli esiti dei test svolti dall’Usl Toscana nord ovest all’interno della casa famiglia per anziani. Una grande soddisfazione per la dirigenza che in questo periodo ha messo in campo ogni mezzo per proteggere gli ospiti della struttura.

“Questo risultato è una conferma che le misure adottate sono idonee, ma non si può abbassare la guardia, bisogna anzi migliorare per proteggere questi anziani che rappresentano la categoria più fragile in questa emergenza, ma soprattutto incarnano la nostra memoria storica che va tutelata – spiega la Misericordia -. La struttura molto piccola e familiare, da qui il nome, ospita dieci anziani con un età media di 85 anni tra cui una centenaria, accuditi con attenzione e professionalità dal personale e dalle tre suore della congregazione Oblate Ospitaliere di Firenze, che ringraziamo per la straordinaria attenzione e dedizione prestata in questo momento così particolare”.