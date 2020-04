Borgo a Mozzano, nuovo caso positivo a Corsagna

Nuovo caso positivo al coronavirus a Borgo a Mozzano. Si tratta di una persona asintomatica di Corsagna che non risulta aver avuto contatti diretti con altri contagiati nel comune. Lo conferma il sindaco Patrizio Andreuccetti che avverte: “Non bisogna abbassare assolutamente la guardia e la situazione è in continua evoluzione”.

Nel frattempo l’amministrazione comunale si sta muovendo per far arrivare le risorse necessarie alle famiglie in difficoltà. “Anzitutto – spiega il primo cittadino – oggi va in giunta il bando per gli affitti e la prossima settimana sarà possibile fare la domanda per i contributi per le utenze domestiche”. Intanto, va ancora avanti la raccolta fondi per beni di prima necessità: “Sono già stati raccolti 19mila euro ma vogliamo arrivare a raccogliere ancora di più”.

Restare uniti ed essere solidali è secondo il sindaco Andreuccetti il primo antidoto al virus. E’ anche per questo che è partito il progetto Borgo è Bellezza online per riportare la cultura in prima linea. Si susseguiranno una serie di incontri dedicati all’arte, alla storia e alla cultura locali in streaming.

Per lunedì prossimo, invece, in occasione del patrono, il Comune organizza una iniziativa particolare: “Con don Francesco e gli altri parroci della zona – informa Andreuccetti – abbiamo deciso di organizzare un piccolo ritrovo alla Madonna dei ferri per celebrare in questo modo anche questa ricorrenza”.