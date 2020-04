Coronavirus, nessun ospite contagiato alla Rsa di Marlia

Un solo caso positivo, asintomatico, alla Casa di Riposo di Marlia. Si tratta di un operatore, che ha sempre operato in piena sicurezza ed è in quarantena. Un’altra operatrice positiva, invecem, non era ancora entrata in servizio.

Sono invece tutti negativi gli 80 ospiti dell’ospedale di comunità e casa di riposo della frazione capannorese.

Ad annunciarlo è il sindaco Luca Menesini: “Un dato che ci rende soddisfatti – dice – anche se ovviamente non ci fa e non ci farà abbassare la guardia: sappiamo che il coronavirus è insidioso e che le precauzioni non sono mai troppe. Possiamo però dire che il protocollo (termoscanner all’ingresso, dispositivi di sicurezza personale, accesso vietato agli esterni) utilizzato fin dai primi di marzo ha dato buoni frutti. Anche lo sforzo chiesto richiesto alle famiglie degli anziani è stato importante: abbiamo infatti vietato loro l’ingresso, sapendo che questa scelta causava dolore. I contatti fra ospiti e famiglia li abbiamo resi possibili via Skype già da più di un mese. Oggi i dati ci dicono che seppur dolorosa, è stata la scelta giusta”.

“Per quanto riguarda gli operatori – dice Menesini – su 60 in servizio ne è risultato positivo soltanto uno (asintomatico), che è già entrato in quarantena. Ha sempre operato con tutte le protezioni, dalla mascherina, ai guanti, al camice, quindi questa potrebbe essere la spiegazione per cui molto probabilmente non si sono verificati altri contagi. C’è anche un’altra persona risultata positiva: si tratta di una operatrice che però non era ancora entrata in servizio”.

“Quindi ecco, dalla Rsa di Marlia – conclude Menesini – abbiamo una bella notizia, per la quale ringrazio il presidente della Capannori Servizi Pierangelo Paoli, il direttore della struttura Luigi Rocchi, tutto il personale che ci lavora e l’Asl. Continueremo a tenere alta l’attenzione e a fare controlli. Non si molla di un centimetro: vogliamo che le persone stiano bene e in sicurezza. Continuiamo così”.