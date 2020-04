Massarosa, scoppiano due roghi nel bosco

Un piccolo incendio è divampato oggi pomeriggio (16 aprile) attorno alle 14,15 a Bargecchia, nel Comune di Massarosa. Il proprietario di un campo stava bruciando alcune sterpaglie ma ha perso il controllo del fuoco che ha interessato il terreno non molto distante dalle abitazioni. Sul posto è intervenuta la protezione civile del Comune di Massarosa con l’autobotte: il fuoco era stato spento già alle 15.15. Poco prima un episodio simile a Corsanico, località Casesi, con l’intervento della polizia municipale che è riuscita a spegnere il rogo sul nascere.

Subito dopo un altro incendio, questa volta nel capoluogo. A bruciare alcune sterpaglie con le fiamme che alimentate dal vento hanno lambito case e tralicci: sono intervenuti sia i vigili del fuoco di Viareggio che la Protezione Civile di Massarosa (Misericordia). Il fuoco è nato da alcune canne date alle fiamme da qualcuno che poi, una volta perso il controllo del rogo, è fuggito, stando a diversi testimoni. Le fiamme hanno interessato una zona ‘strategica’ visto che si trova tra il depuratore e il magazzino comunale, ed ha lambito diversi tralicci della rete mobile telefonica e della linea elettrica. In fiamme una piccola baracca, mentre una famiglia (padre, madre, nonna e due figli piccoli) è stata invitata a lasciare momentaneamente la loro casa durante le operazioni di spegnimento.

“Un ringraziamento ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e alla nostra protezione civile – afferma il sindaco Alberto Coluccini –; quest’ultima poi in questi giorni è stata messa a dura prova, prima per la consegna delle mascherine in tutte le case. E oggi al lavoro in tre punti diversi del territorio in pochi minuti. Invito i cittadini a fare la massima attenzione, e ad attendere condizioni meteo migliori per fare questi lavori: in questo momento la vegetazione è secca e c’è vento”.