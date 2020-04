Coronavirus, morta funzionaria di banca di Castelnuovo

Un nuovo lutto, causato dal coronavirus, ha colpito la città di Castelnuovo. È morta questa mattina (17 aprile) Liliana Innocenti. Ad annunciarlo il presidente del consiglio comunale, Francolino Bondi.

“Stimata funzionaria di banca – ricorda Bondi – Liliana aveva prestato la sua attività professionale a Milano e a Parigi con incarichi in cui si è sempre distinta per le sue eccellenti capacità e il suo tratto signorile. A Castelnuovo era conosciuta e benvoluta da tanti amici e conoscenti. La notizia della sua scomparsa diffusasi rapidamente in tutta la Garfagnana ha suscitato un sentito e profondo dispiacere”:

“Anch’io – commenta Bondi – sono molto rattristato per la morte di Liliana che ben conoscevo. Mi unisco al generale cordoglio della cittadinanza e porgo alla sorella Licia e al fratello Maurizio le mie più profonde espressioni di affetto e di vicinanza che, purtroppo, in considerazione del triste periodo che stiamo attraversando, non potranno che manifestarsi in modo ideale, senza una effettiva presenza, vicinanza e partecipazione“.