Coronavirus, nessun caso a Lucca e nella Piana

Ridotti all’osso i casi di nuovi contagi, secondo l’aggiornamento dell’Asl Toscana Nord Ovest, in provincia di Lucca. Nessuno a Lucca e nella Piana, due a Castelnuovo Garfagnana e solo tre in Versilia (2 a Seravezza e uno a Viareggio).

Sono in totale 42 nel territorio aziendale i nuovi casi positivi. Si sono registrate finora 158 guarigioni virali e 409 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 567 guariti.

Per quanto riguarda i ricoveri per Covid-19, ad oggi sono in totale – negli ospedali dell’azienda Usl Toscana nord ovest – 267 di cui 55 in terapia intensiva.Dal monitoraggio giornaliero sono infine 8118 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell’azienda Usl Toscana nord ovest.