Gallicano piange la morte della centenaria Letizia Mariani Lucchesi

Lutto nella comunità di Gallicano per la morte della centenaria Letizia Mariani Lucchesi.

A ricordare la donna, nata nel 1920, l’Unitre di Gallicano: “Una donna speciale – dicono dall’associazione – presente fino a che ha potuto alle lezioni dell’Unitre, sempre pronta a dare il suo contributo sociale e culturale, testimone imparziale della nostra storia, attenta e informata sui fatti nazionali, che interpretava con saggezza, ma anche con passione e senza peli sulla lingua”.

“Così l’abbiamo conosciuta nei nostri incontri – prosegue Unitre – una donna indomita e moderna, nonostante l’eta. Da lei abbiamo imparato molto, noi l’abbiamo apprezzata e le abbiamo voluto bene. Nata nel 1920, una delle poche donne rimaste ad aver votato per la prima volta nel 1946, era per noi una biblioteca cui accedere sempre. Tutto resterà nei nostri ricordi, non dimenticheremo la tua figura elegante e curata attraversare via Roma, i tuoi saluti e il tuo sorriso perché ne avevi per tutti. Grazie signora Letizia, donna Letizia, Leti… come noi in vari modi e in vari momenti ti chiamavamo. Un grande abbraccio va alla tua famiglia“.