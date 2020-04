Coronavirus, a Castelnuovo 22 casi positivi e 26 in quarantena: 10 i guariti

Emergenza coronavirus, il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi aggiorna i cittadini in merito alla situazione sul territorio. Oggi (18 aprile) non sono stati registrati nuovi tamponi positivi.

Il sindaco Tagliasacchi fa un quadro preciso dell’evoluzione del contagio sul territorio: “Dal 9 marzo – data del primo contagio – sono ormai passati 40 giorni. Nei primi 20 giorni ci sono stati 30 casi positivi al coronavirus, negli ultimi 20 giorni, invece, solamente 6 casi. Ad oggi abbiamo 22 casi positivi, 10 guariti, 1 ricoverato e 26 quarantene in corso. Questi dati testimoniano il gran lavoro svolto e la responsabilità dei cittadini. Siamo riusciti a non fare esplodere una situazione che era delicata. La nostra comunità è stata colpita con dei lutti, siamo vicini alle loro famiglie: dobbiamo andare avanti anche per i nostri cari che non ci sono più”.

Il sindaco manda un messaggio ai cittadini: “C’è ancora bisogno di spirito di sacrificio per affrontare questi giorni, tutti insieme. Sono giorni decisivi per riprenderci dei meccanismi di libertà”.