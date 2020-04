Lucca, da inizio maggio assunti 12 nuovi agenti di polizia municipale

Dodici entreranno in servizio con contratto d’assunzione a partire (indicativamente) dal prossimo 4 maggio. Una data che cade proprio all’indomani dell’ultima proroga delle misure contro il contagio del coronavirus su tutto il territorio nazionale. Rinforzi che a Lucca erano particolarmente attesi, che arrivano finalmente, dopo l’espletamento della fasi del bando di concorso, in piena emergenza sanitaria. Rafforzeranno i ranghi della polizia municipale di Lucca che, a fianco della protezione civile, è in prima linea fin dall’inizio della pandemia.

E’ giunto ormai all’atto finale, con una ricognizione contenuta in una determinazione del Comune, il concorsone per assumere 19 vigili urbani non solo nel comune Capoluogo ma anche a Viareggio (qui saranno assunti a partire da giugno), a Massarosa e a Stazzema.

Lucca, all’esito delle prove del concorso a cui si erano presentati in tutto 1370 candidati, ha stilato la graduatoria definitiva e pubblicato i nominativi che, ai sensi di legge, saranno assunti nel mese di maggio. Un ultimo candidato vincitore entrerà invece in servizio ad agosto.

C’era stata una vera e propria valanga di domande e curricula presentati per partecipare al concorso indetto nel novembre scorso. Una raffica di iscrizioni che aveva letteralmente intasato la posta certificata dedicata alla ricezione delle candidature e che in effetti era andata in tilt, causando dei problemi che gli enti promotori avevano cercato di risolvere. Alla fine, erano state poco più di 150 le domande che erano state respinte per assenza di requisiti o della documentazione richiesta. I 13 in graduatoria adesso potranno essere assunti, ma soltanto dopo un’ultima verifica dei requisiti.