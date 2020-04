Muore a 59 anni stroncata da una grave malattia

Il suo sorriso riusciva sempre a conquistare tutti, ma saranno la sua straordinaria umanità e disponibilità verso gli altri e l’amore per i suoi due figli a lasciare il vuoto più grande. Non ce l’ha fatta Antonella Romanini, mamma e lavoratrice che gestiva, con altri, il ristorante Il Rio di Vorno, molto conosciuta anche per il suo impegno nelle attività dell’Allegra brigata di Lucca.

Antonella è stata sconfitta da un male incurabile che purtroppo l’ha strappata per sempre all’affetto dei suoi cari. La donna lascia i due figli Umberto e Davide a cui aveva dedicato tutto il suo amore. Da tanto tempo partecipava alle attività dell’associazione. Un impegno che divideva con il lavoro al Rio di Vorno, rinomato ristorante nella Piana.

Da qualche tempo, purtroppo, l’aveva consumata una malattia che purtroppo non è riuscita a sconfiggere.

Ad esprimere cordoglio alla famiglia per la sua scomparsa, il sindaco di Capannori, Luca Menesini: “Antonella ha regalato sorrisi e gentilezza ogni giorno della sua vita. È sempre stato un piacere avere a che fare con lei. Una perdita pesante, per loro e per tutti noi. Ai figli e a tutte le persone che le volevano bene va il mio grande abbraccio e l’abbraccio di tutta la comunità di Capannori”.