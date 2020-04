Muore un mese dopo la moglie, una famiglia cancellata dal coronavirus

Sua moglie non ha potuto nemmeno salutarla. Era ricoverata al San Luca e lì è morta per il coronavirus lo scorso 18 marzo. Un mese esatto dopo muore anche lui, Fosco Cesari, 83 anni, di Segromigno in Monte.

Una storia così triste da sembrare quasi incredibile, di quelle che si leggono soltanto in datati romanzi d’amore. Eppure è la realtà, un’attualità drammatica, che cancella oggi, nel dolore, un nucleo familiare. Fosco ha lottato ancora per 30 giorni dalla morte della moglie, Alfredina D’Agnello. Anche lei spenta dal coronavirus, all’età di 80 anni. Era risultata positiva pochi giorni prima della morte.

La scomparsa sua e del marito hanno lasciato un vuoto nella comunità di Segromigno, di cui erano memoria storica. Lei per anni aveva gestito un tomaificio, inizialmente da sola, poi con l’aiuto della figlia Rossana. Che oggi ha perso entrambi i suoi genitori.

Un virus che non guarda in faccia nessuno, che ti prende e cambia la vita. A suo piacimento, o forse è solo un amaro destino che, anche nella morte, ha unito i due anziani coniugi di Segromigno. Fianco a fianco nella vita, e oggi Fosco, conclusa l’ultima corsa, ha raggiunto la consorte. Meno, purtroppo, di una consolazioni per i loro familiari.