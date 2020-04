Ancora un lutto a Castelnuovo: morto l’ingegner Italo Mocci

Un’altra morte porta il lutto a Castelnuovo Garfagnana.

È morto nella notte in ospedale a Lucca dove era ricoverato per un aggravamento delle sue condizioni di salute, l’ingegnere Italo Mocci, conosciuto e stimato titolare dello studio di ingegneria e sicurezza sul lavoro di via Vannugli a Castelnuovo di Garfagnana.

“Professionista di lungo corso, attivissimo nel suo lavoro – lo ricorda il presidente del consiglio comunale, Francolino Bondi – aveva prestato la sua opera, soprattutto negli ultimi anni, collaborando fattivamente con l’amministrazione comunale, dando un importante contributo alla realizzazione di alcuni progetti fra i quali quello di una ippovia di collegamento dalla zona dei Cerri alla Fortezza di Mont’Alfonso. Fra il sindaco Tagliasacchi e l’ingegner Mocci si era così instaurato un rapporto di stretta collaborazione che col tempo aveva finito per assumere, anche sul piano personale, un significato e un valore particolarmente importanti”.

“Io – ricorda ancora Bondi – ho conosciuto l’ingegner Mocci fin da ragazzo e con lui per tutta la vita ho intrattenuto saldi e continui rapporti di amicizia, rapporti che il tempo e le circostanze hanno sempre contribuito a consolidare. Italo lascia nel lutto e nel dolore più profondi la moglie Albarosa e il figlio Giovanni. A loro e ai parenti tutti va, insieme col sindaco, il mio più sentito profondo cordoglio, unito a vivissimi sentimenti di affettuosa vicinanza”.

Cordoglio cui si unisce la nostra redazione.