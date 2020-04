Camaiore, 22 multe per la violazione del decreto sugli spostamenti

Non si ferma l’opera di controllo della polizia municipale sugli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale di Camaiore.

Nella settimana appena trascorsa, dal 12 al 18 aprile, si è fatto ancor maggior ricorso alla modalità del posto di blocco totale ovvero un vero e proprio stop alla circolazione che permette la verifica di tutte gli automezzi in transito, compresi i mezzi del trasporto pubblico urbano. Il controllo sugli spostamenti ha interessato ben 1078 persone con l’elevazione di 22 sanzioni.

Di pari passo prosegue l’attività di controllo sulle attività commerciali per verificare il rispetto delle misure del decreto, sia per quanto riguarda divieto di assembramento e norme di distanziamento sociale, sia per le chiusure, sia per quanto riguarda il prezzo al pubblico dei generi di prima necessità e dei dispositivi di protezione individuale. In questo caso, nonostante gli oltre 1600 controlli non sono state comminate sanzioni.

Il numero di telefono del comando di polizia municipale a cui poter fare eventuali segnalazioni è 0584.986700.