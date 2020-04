Coronavirus, il sindaco Tambellini è ufficialmente guarito

Coronavirus, guarito il sindaco Alessandro Tambellini.

Due i tamponi negativi, consecutivi, che hanno fatto dichiarare ai medici ufficialmente la guarigione virale del primo cittadino che oggi (19 aprile), dopo 41 giorni, uscirà dall’isolamento cui era stato costretto dal contagio.

“Mi attende – dice – una settimana ricca di attività, specialmente perché presenteremo le iniziative per il sostegno a famiglie e imprese in difficoltà. Il Comune per quanto è nelle sue capacità non lascerà indietro nessuno”.