Coronavirus, Michelini: “Abituamoci a nuovi stili di vita”

Coronavirus, consueto bilancio per il sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini.

“Anche oggi – dice il primo cittadino – non mi sono giunte segnalazioni di casi positivi nel nostro Comune, buona notizia, segno che i nostri comportamenti sono rispettosi delle norme e ci stiamo proteggendo come si deve, quella delle protezioni sarà una costante che ci accompagnerà ancora per un lungo periodo anche quando ci sarà una ripartenza delle attività ed una certa libertà di movimento per tutti i cittadini”.

“Le nostre abitudini – dice Michelini – dovranno gioco forza cambiare ci dovremo adeguare a nuovi stili di vita specialmente nei rapporti sociali. Dovremo impegnarci a essere consapevoli che se facciamo qualche sacrificio è per tutelare la nostra salute. Non allentiamo in questi giorni che sono cruciali stiamo osservando anche a livello nazionale dei segnali positivi”.

Michelini fa anche il punto sui dispositivi di protezione e sul modello di distribuzione: “La Regione Toscana ha inviato un nuovo lotto di mascherine anche più consistente del precedente ed è intendimento continuare a farlo in futuro, sui territori dell’unione dei comuni della Media Valle abbiamo deciso di consegnare queste mascherine direttamente a domicilio come la volta precedente, ritenendolo il mezzo più efficace e sicuro visto il risultato precedentemente ottenuto. Come abbiamo detto nell’avviso alert system che abbiamo mandato ieri non andate nelle farmacie o nei supermercati a prendere le mascherine, saranno consegnate direttamente a casa”.

“A proposito il sistema dell’alert system – conclude – sta diventando sempre più importante nella nostra vita di comunità, gli avvisi importanti vi possono raggiungere sempre e sarete informati su fatti e accadimenti. Sui telefoni fissi il meccanismo è automatico sui cellulari deve essere attivato. Vi invito a farlo direttamente dal sito internet del comune sulla app di alert. Chi avesse difficoltà può contattare il numero della segreteria del sindaco 0583.809945 per avere chiarimenti”.