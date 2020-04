Torna a casa dall’ospedale e i vicini lo accolgono con cartelli e applausi

Torna a casa dopo le dimissioni dall’ospedale e viene ricevuto dagli applausi e dai cartelli dei vicini.

È successo ieri (18 aprile) ad Altopascio. A raccontare l’episodio, nel bilancio giornaliero sull’emergenza Covid, il primo cittadino Sara D’Ambrosio.



“Un nostro concittadino è finalmente tornato a casa. A lui diamo il bentornato e ci stringiamo virtualmente in un grande abbraccio con lui, con la moglie, con la famiglia e con i suoi fantastici vicini di casa. L’hanno aspettato affacciati alla finestra e sul balcone, l’hanno accolto con applausi, lacrime e sorrisi, l’hanno abbracciato idealmente con un cartello appeso al cancello di casa”.

“Perché dove non possono arrivare le braccia e i corpi – commenta il sindaco – che in questo momento devono stare a distanza di sicurezza, possono sempre arrivare le parole, i gesti di amore, le attenzioni. Quelle che ti fanno sentire parte di una comunità e ti regalano un bellissimo momento di vita. Ricordiamoci di questi vicini, nostri concittadini che io ringrazio, quando riprenderemo, piano piano, passo dopo passo, un pezzettino di nuova normalità. Ricordiamoci cosa significhi essere comunità e cerchiamo di esserlo ogni giorno, nelle cose grandi e in quelli piccole”.