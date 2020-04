Coronavirus, morta una 77enne di Pescaglia

Un’altra vittima del coronavirus in provincia di Lucca. Stavolta ha perso la vita una donna originaria di Pescaglia. La 77enne era della Val di Turrite ed è morta questa notte (20 aprile) all’ospedale San Luca di Lucca dove era ricoverata per il covid19. A darne notizia è stato il sindaco Andrea Bonfanti: “Stamani – ha scritto – ci svegliamo con una brutta notizia per tutta la comunità”.

Nelle ultime 24 ore erano stati 3 i decessi in provincia di Lucca di pazienti cui era stato riscontrato il coronavirus.