Si spoglia in centro per sfuggire al controllo: arrestato

Era stato scarcerato da poco a Prato ma ieri sera (19 aprile) è di nuovo finito in manette in centro storico a Lucca dove ha aggredito i carabinieri intervenuti. Nei guai è finito un 42enne di origini marocchine.

In preda all’alcol si era accasciato sull’asfalto mentre percorreva corso Garibaldi: passanti preoccupati hanno dato l’allarme al 118. Una volta intervenuti il personale sanitario e i militari dell’Arma lo straniero, nel tentativo, secondo l’accusa, di eludere il controllo si è spogliato, inveendo contro gli operatori. Rivestito e fatto salire in auto non senza difficoltà, grazie alla professionalità evidenziata nella circostanza dai militari, lo straniero, che tra l’altro era stato da poco scarcerato dalla casa circondariale di Prato dove aveva terminato l’espiazione di una condanna per un reato dello stesso tipo, è stato dapprima condotto in caserma in Cortile degli Svizzeri e successivamente associato al carcere di Lucca.