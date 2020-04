Dalla Romito Manifatture mascherine in tessuto per la Polstrada

Nella battaglia quotidiana contro il coronavirus, continuano le iniziative di cittadini e imprese che offrono il proprio supporto.

Anche la Romito Manifatture, azienda che cura la creazione e la produzione di capi di abbigliamento, con sede sulla via per Montecarlo, ha deciso di fornire un personale contributo in questo momento particolare. Ha così progettato e confezionato mascherine protettive in tessuto, lavabili e quindi riutilizzabili, donandone duecento alla polizia stradale di Lucca.

“In questo modo abbiamo deciso di dare una mano a chi lavora in prima linea”, hanno detto durante la consegna delle mascherine ai poliziotti.