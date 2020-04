Prende il taxi e ha la droga in tasca: fermato e denunciato

Proseguono a Viareggio e in Versilia i controlli degli agenti del commissariato di polizia di Viareggio, sia in divisa sia in abiti civili.

Nel corso della notte, intorno alle 2, personale delle volanti impegnate nel servizio di controllo del territorio hanno notato un taxi transitare lungo la via Aurelia sud con a bordo uno straniero.

Gli agenti hanno fermato l’auto per un controllo. Il passeggero era un 26enne di origine marocchina e senza fissa dimora, che si è mostrato subito agitato e nervoso e non è riuscito a fornire alcuna giustificazione sulla sua presenza a bordo del taxi.

È stato così condotto negli uffici del commissariato per più approfonditi accertamenti e, a seguito di perquisizione personale, gli è stato trovato nella tasca dei pantaloni un involucro con all’interno hashish per un peso di circa 10 grammi assieme a banconote per un totale di 535 euro.

Dai controlli è emerso che il giovane era già conosciuto alle forze dell’ordine per reati inerenti gli stupefacenti.

L’uomo è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il denaro e la droga sono stati sequestrati.