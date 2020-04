“Strutture deteriorate e caduta di detriti”, sequestrati tre sottopassi autostradali

Le perizie depositate sul tavolo del magistrato hanno convinto a chiedere e ottenere dal gip il sequestro preventivo di tre sottopassi autostradali dell’A11, tutti nel territorio comunale di Lucca, dopo che gli agenti della polizia stradale avevano verificato cedimenti di detriti e calcinacci dal viadotto che, almeno in un caso, erano finiti su alcune auto in sosta.

Episodi che sono al centro di un’indagine aperta dalla procura di Lucca che oggi (22 aprile) è culminata nel sequestro dei tre sottopassi diramazione Lucca Viareggio dell’A11 di proprietà di Salt.

In particolare l’autorità giudiziaria ha chiuso il sottopasso di via di Arliano, quello di via Casanuova e quello di via Fregionaia. In tutte e tre le strutture, sono stati rilevati piccoli cedimenti, che gli inquirenti ritengono dovuti a mancata manutenzione e deterioramento dei materiali di costruzione. Un fascicolo in questo senso è aperto.

La misura del sequestro ha l’obiettivo di evitare che altri cedimenti si verifichino al passaggio di pedoni o auto e, allo stesso tempo, mira a far eseguire celermente alla Salt i lavori di messa in sicurezza richiesti e la cui necessità viene sostenuta dai periti della procura.

Una indagine che era partita da qualche tempo ma che alla luce di quanto avvenuto ad Albiano Magra riporta, anche in provincia di Lucca, in primo piano il tema della sicurezza delle infrastrutture.

In attesa della partenza dei lavori, è stata istituita la viabilità alternativa. “Le strade comunali in coincidenza con le strutture sequestrate – ha spiegato il Comune – resteranno interrotte e cittadini dovranno utilizzare percorsi alternativi. L’amministrazione comunale è in stretto contatto con Salt perché si attivi per le azioni di dissequestro e perché i lavori di manutenzione necessari siano svolti nei tempi più brevi”.