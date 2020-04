Doppio sgombero nella giornata di ieri (22 aprile) a Viareggio per gli agenti del commissariato di polizia e della polizia municipale.

Il servizio ha riguardato la bonifica e la messa in sicurezza di due aree presenti all’interno del territorio viareggino e ormai da diverso tempo in totale stato di abbandono e degrado.

La prima è un’area urbana abusivamente occupataotto il cavalcavia delle Darsene, vicino ai binari della ferrovia e alle spalle del quartiere ex Campo d’aviazione, dove era sorta una vera e propria tendopoli abitata da persone senza fissa dimora che, secondo le segnalazioni, la utilizzavano per bivaccare, facendo spesso uso di alcol e creando disturbo per la quiete pubblica. L’idea è, inoltre, che il posto fosse utilizzato come base per il compimento di attività illecite, come testimoniato dalle numerose segnalazioni dei residenti che denunciano un continuo andirivieni di soggetti. L’area è stata completamente ripulita e restituita alla sua destinazione.

La seconda, invece, è un’area privata all’incrocio di viale dei Tigli e via Corridoni, nella zona della Pineta di Levante. È il fabbricato sede dell’ex ristorante La Casina dei Tigli, ormai da anni in grave stato di abbandono e diventato dormitorio fatiscente di persone senza fissa dimora, nella maggior parte dei casi irregolari sul territorio nazionale. All’interno, infatti, sono stati trovati materassi, fornelli a gas, vestiti stesi ad asciugare, rifiuti di ogni genere e generi alimentari, il tutto a testimoniare la presenza di soggetti al suo interno. L’edificio, oltre ad essere giaciglio notturno, ha una struttura instabile e rappresenta un grave pericolo per l’incolumità pubblica. Per questi motivi verrà notificata dal Comune di Viareggio, al titolare dell’immobile, l’ordinanza di sgombero, bonifica e messa in sicurezza dell’edificio. In seguito verrà istruito il procedimento per la revoca della concessione a chi ne beneficiava.

Nel corso del servizio di controllo di ieri (22 aprile), inoltre, nell’ambito dei controlli disciplinati dalla normativa del contenimento del Covid-19, sono state, nel complesso, controllate 300 persone ed elevate 10 sanzioni da parte degli uomini della polizia di stato e della polizia locale.