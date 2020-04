Coronavirus, un nuovo caso in Val Pedogna

Un nuovo caso di coronavirus a Pescaglia. Si tratta di un uomo di 45 anni risiedente il Val Pedogna, attualmente ricoverato all’ospedale San Luca di Lucca.

Ad annunciarlo è il sindaco, Andrea Bonfanti: “I casi nel territorio comunale – dice – salgono complessivamente a 7, tenemdo conto della signora di San Rocco in Turrite purtroppo deceduta alcuni giorni fa”.

“Ci stiamo avviando verso la fase 2 – spiega – che non significa che l’emergenza è finita. Se non si rispettano le regole di distanziamento sociale, l’obbligo della mascherina quando si frequentano luoghi pubblici, eccetera si tornerà di nuovo e in breve tempo in mezzo all’emergenza. Abbiamo fatto tanto, non buttiamo via tutto proprio ora”.