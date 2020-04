Rubano in una villa: arrestati i due ladri

Due ladri d’abitazione finiscono in manette. E’ accaduto ieri pomeriggio (22 aprile) a Massarosa dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 50 anni, originario di Napoli e già noto alle forze dell’ordine e una donna di Viareggio di 45 anni, incensurata.

I due erano stati segnalati a bordo di un’auto sospetta in una zona isolata di Massarosa, tra Piano di Mommio e Piano di Conca. Una pattuglia ha raggiunto subito la zona ed ha notato i due nei pressi di una villa: stavano tentando di allontanarsi dopo essersi introdotti all’interno. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due erano riusciti ad entrare rompendo una finestra e avevano trafugato diversa merce tra cui alcune prodotti da cucina, un portagioie e due macchine elettriche per il caffè che avevano già caricato sulla loro auto.

La refurtiva, del valore di circa 300 euro, è stata subito recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari mentre i due sono stati condotti in caserma dai carabinieri e arrestati per furto aggravato. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta poi questa mattina (23 aprile). Il loro arresto è stato convalidato e dopo la richiesta dei termini a difesa i due sono stati colpiti dall’obbligo di dimora nel comune di Viareggio in attesa della prossima udienza del processo.