“Bandiera della Repubblica Sociale alla finestra alla vigilia del 25 aprile”

Una bandiera della Repubblica Sociale Italiana esposta su una finestra di una casa. Il tutto alla vigilia della festa della Liberazione.

A raccontare l’episodio è un testimone diretto: “Tornando dal lavoro e, come di consueto, transitando sulla via Romana, sul tratto che va dalla rotonda della Esselunga di Porcari verso Capannori, all’altezza della agraria Toschi, su una finestra di uno stabile dalla parte opposta della strada, in direzione Porcari, è esposta una Bandiera della Repubblica Sociale Italiana”.

“Credo – è il commento del lettore – che, alla vigilia della festa di Liberazione, questa cosa sia un’offesa gravissima, oltre che un0infrazione alla Costituzione. Cercherò immediatamente di contattare le varie autorità”.

Foto di repertorio