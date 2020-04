Coronavirus, solo sei nuovi casi in provincia: 4 sono fra Lucca e Piana

Sono sei i tamponi positivi segnalati dall’Asl Toscana Nord Ovest nelle ultime 24 ore in provincia di Lucca. Un dato non sovrapponibile con quello della Regione perché l’Asl lavora sulla residenza delle persone e incrocia vari dati legati ai pazienti mentre l’informazione in possesso della Regione fa riferimento alla provincia di segnalazione.

I nuovi casi sono 4 nella Piana di Lucca (2 a Lucca, uno a Capannori e Porcari), due in Versilia (uno a Camaiore e uno a Seravezza).

Sono in totale 17 i nuovi casi nell’Asl Toscana Nord Ovest dove sono registrati quattro decessi fra i quali un 77enne di Pietrasanta.

Sono finora 410 guarigioni virali e 754 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 1164 guariti.

Per quanto riguarda i ricoveri per Covid-19, inoltre, ad oggi sono in totale – negli ospedali dell’azienda Usl Toscana nord ovest – 193 di cui 42 in terapia intensiva. Dal monitoraggio giornaliero sono infine 7698 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio aziendale.