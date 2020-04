Forze dell’ordine, raffica di sanzioni a Viareggio per spostamenti non consentiti

Le forze dell’ordine di Viareggio, nelle ultime ore hanno effettuato numerosi controlli di persone e veicoli, raccogliendo le autodichiarazioni secondo quanto previsto dal decreto dello scorso 25 marzo.

Alla luce delle nuove attività consentite, gli accertamenti effettuati hanno portato a comminare diverse sanzioni per l’inosservanza alle norme del decreto stesso .

Si allentano le restrizioni ai divieti, insomma, ma non l’attenzione di chi è deputato ad effettuare i controlli. Ogni strada del territorio di Viareggio, Camaiore e Massarosa è presidiata, ed i servizi di vigilanza per il rispetto della normativa aumentano nei giorni festivi, finalizzati ad evitare assembramenti ed a sanzionare i comportamenti evidentemente non previsti.

Tutte le zone dove si temono presenze ed assembramenti non consentiti sono sorvegliate anche con l’ausilio di elicotteri della polizia e massiccia presenza di tutte le forze dell’ordine. Particolare attenzione verrà posta, soprattutto nei giorni interessati dai “ponti”, sui possibili spostamenti che potrebbero interessare le zone caratterizzate dalle seconde abitazioni.