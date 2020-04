Incendio Fornaci, scatta l’ordinanza: “Limitare attività all’aperto, porte e finestre chiuse”

Incendio a Fornaci di Barga dove questa mattina (24 aprile) è andato a fuoco il negozio di Luca Carrara in via della Repubblica. Un brutto incendio, che si va ad aggiungere all’attuale emergenza coronavirus. A causa delle fiamme di questa mattina, il sindaco di Barga Caterina Campani ha emesso un’ordinanza per le case nell’area distante fino a mille metri dal negozio.

“Questa mattina – le parole di Caterina Campani – si è verificato un grosso incendio al punto vendita di Carrara Luca a Fornaci di Barga. In via cautelativa ho emesso una ordinanza che prescrive a tutta la cittadinanza, ricadente nell’ambito di 1000 metri dalla sede dell’incendio a partire dalla data odierna e fino al giorno 27 aprile (compreso), di: lavare abbondantemente frutta e verdura proveniente dagli orti di produzione locale; limitare le attività all’aperto; tenere porte e finestre chiuse e disinfettare e pulire adeguatamente superfici esterne. Un grosso augurio di pronta guarigione ed un abbraccio a Luca”.