Rsa Gallicano, siglato l’accordo: garanzie su sicurezza e premio a operatori sanitari

Rsa Paoli Puccetti di Gallicano, accordo raggiunto tra la cooperativa La Salute – che gestisce la struttura in appalto – e i sindacati. Soddisfatti Michele Massari (Fp Cgil), Pietro Casciani e Stefania Fontanini (Uil Fpl): nell’accordo ci sono garanzie in merito alla sicurezza sul lavoro degli operatori e degli stessi ospiti e l’introduzione di un premio retributivo a favore degli operatori sanitari.

“Ieri (23 aprile) – la nota di Massari, Casciani e Fontanini – è stato sottoscritto un accordo con la cooperativa La Salute per il personale in forza alla struttura Rsa Paoli Puccetti che la cooperativa gestisce in appalto Asl a Gallicano – la struttura, è stata trasformata dalla Asl in reparto di accoglienza Covid–19 positivi, con evidenti implicazioni operative per il personale in servizio, peraltro in parte coinvolto in episodi di positività. Sulla questione si è immediatamente aperto un confronto con la cooperativa La salute, che ha portato ad un risultato inedito nel settore degli appalti e che ci lascia soddisfatti”.

“L’accordo infatti – proseguono – prevede in primo luogo: la salvaguardia occupazionale e di permanenza in sede per tutto il personale presso la struttura; le garanzie in merito alla sicurezza sul lavoro degli operatori e degli stessi ospiti in ordine alla nuova destinazione della Rsa e alle precise disposizioni da adottare in strutture Covid-19; l’introduzione di un premio retributivo a favore delle operatrici che ricalca quanto stabilito per il personale pubblico sanitario dalla regione Toscana” .

“Un riconoscimento importante, non solo sul piano economico, del ruolo e dell’impegno del personale impiegato negli appalti da parte delle cooperative sociali che vogliamo sperare possa essere a breve esteso anche in altri ambienti attraverso l’impegno della Regione e della Asl e la volontà delle cooperative. In concomitanza con l’accordo per la Paoli Puccetti, con la cooperativa La Salute si è firmato anche l’accordo di assegno di integrazione salariale (cassa integrazione) per alcune professionalità che nelle varie strutture a livello provinciale gestite dalla cooperativa in questa fase non possono lavorare per il rispetto delle norme di emergenza Covid-19 (centri diurni), completando così un quadro positivo con la sottoscrizione di un’intesa che prevede l’anticipo alle normali scadenze mensili degli importi di cassa integrazione”.

“Purtroppo – concludono – dobbiamo rilevare anche qualche negatività in altro ambito, infatti nella struttura di Campo di Marte, gestita dalla cooperativa Elleuno con sede a Casale Monferrato, nonostante le nostre richieste, l’impegno e la competenza del personale che opera anch’esso nelle condizioni di accoglienza Covid-19 positivi, abbiamo dovuto registrare l’indisponibilità della cooperativa a sottoscrivere un accordo analogo. Nei prossimi giorni torneremo ad avanzare proposte precise alla Elleuno nel rispetto delle professionalità in prima linea presso il reparto Covid di campo di Marte”.