Si ribalta con il trattore, 70enne con Pegaso a Pisa

Paura nel tardi pomeriggio di oggi a Pieve Fosciana per un uomo di circa 70 anni che si è ribaltato mentre lavorava con il trattore a Foce di Capraia, vicino alla frazione di Sillico.

Sul posto è arrivata per i soccorsi l’ambulanza della Misericordia di Castelnuovo e, per la dinamica dell’incidente, è stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, che lo ha trasportato in codice rosso, per la dinamica, all’ospedale Cisanello di Pisa.

Per liberare l’uomo incastrato nel mezzo è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco di Castelnuovo mentre per i rilievi del sinistro sono arrivati i carabinieri.

L’uomo non è in pericolo di vita ma ha riportato diversi traumi che saranno valutati nelle prossime ore.