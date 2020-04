Dalla Grecia ai campi di lavoro in Germania, la testimonianza di Luigi Cecchini

San Romano in Garfagnana non dimentica. L’amministrazione comunale, in occasione della giornata della memoria, ha voluto dare inizio a un itinerario simbolico che permetterà di conservare le testimonianze relative al “vissuto” da parte dei suoi concittadini del periodo relativo alla seconda guerra mondiale.

Per far ciò, l’amministrazione Mariani intende trasmettere le testimonianze e i ricordi dei sopravvissuti tramite il proprio canale YouTube. Guerra, distruzione, fame, dolore e sacrificio ma anche forza, passione, determinazione fede e speranza nel futuro: attraverso i social media, San Romano vuole conservare tutti i racconti. In occasione della festa della Liberazione, il Comune di San Romano ha caricato la testimonianza di Luigi Cecchini.

Luigi è nato a Villa Minozzo il 16 ottobre del 1918 era poi trasferirsi giovanissimo con la famiglia in un podere dalle parti di Verrucole nel Comune di San Romano. Per questo motivo era conosciuto come il “lombardo” come tutti quelli che arrivavano dall’altra parte dell’Appennino. Sposato nel 1956 con Anna Pieroni di Sillicagnana, era poi andato a lavorare a Genova dove è risieduto per molti anni e dove è nata sua figlia Claudia. È poi tornato ad abitare a Sillicagnana con la moglie Anna. Ci ha lasciati il 18 maggio del 2008. In questa intervista racconta della sua ‘cattura’ in Grecia da parte delle truppe tedesche e della sua deportazione in un campo di lavoro in Germania.

“Avere la possibilità di trasmettere testimonianza diretta di fatti – le parole del sindaco Raffaella Mariani -, vicende racconti di quel periodo, attraverso la viva voce dei nostri anziani che hanno vissuto la tragedia della guerra, servirà a non dimenticare ed a rendere omaggio ai loro sacrifici. Grazie al lavoro del vicesindaco Roberto Rocchiccioli, siamo riusciti a costruire filmati delle testimonianze più toccanti e a trasferirle sul canale YouTube del Comune di San Romano in Garfagnana, all’interno della sottosezione denominata Seconda Guerra Mondiale: la memoria dei nativi e quindi a trasmettere i ricordi di molti sopravvissuti per conservarli nella memoria collettiva. Attraverso i social media sarà semplice e immediato poter fruire ed immedesimarsi nei racconti ancora molto appassionati e dolorosi dei testimoni dell’epoca”.

Clicca qui per accedere al canale YouTube di San Romano.