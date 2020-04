Lucca, cantano ‘Bella ciao’ dalle finestre. Flash mob per il 25 aprile in “quarantena”

Affacciata alla finestra, sventola un tricolore. Poi inizia a cantare “Bella, ciao”. Altri residenti della zona la seguono. Ed è flash mob. Accade in centro storico a Lucca, dove questa mattina (25 aprile) diversi hanno voluto intonare il canto simbolo della Resistenza standosene a casa.

Le celebrazioni annullate e ristrette ad una cerimonia simbolica. Ma gli irriducibili non hanno voluto rinunciare ad offrire la loro presenza. Così, pur rimanendo a casa, per il lockdown del coronavirus, hanno ugualmente fatto sentire la loro voce.

E’ accaduto in particolare in via della Zecca, dove a dare il via a tutto è stata una donna che ha iniziato a cantare alla finestra.

Un’altra signora si è prestata ad un video intonando Bella ciao in via dei Fossi, ancora in centro storico.