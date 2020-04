Da Pistoia a Camaiore per raccogliere germogli di bambù: multati

Aggiornamento settimanale dei controlli della polizia municipale di Camaiore per l’ottemperanza ai decreti che regolano i vari comportamenti a contrasto dell’epidemia da Covid-19.

Nella settimana tra il 17 e il 25 aprile sono stati verificati gli spostamenti di 1135 persone con l’elevazione di 27 sanzioni. Due persone, residenti nella provincia di Pistoia, sono state trovati in località Fondi – nelle vicinanze del centro di Camaiore – a raccogliere germogli di bambù per un probabile uso alimentare. Sono state fermate, sanzionate e invitate a far ritorno nel proprio comune di residenza.

Controlli anche nelle attività commerciali e nei pubblici esercizi sia per quanto riguarda il divieto di assembramento e le norme di distanziamento sociale, sia per le chiusure disposte dal decreto e dalla Regione Toscana, sia – infine – per quanto riguarda il prezzo al pubblico dei generi di prima necessità e dei dispositivi di protezione individuale. Sono state verificate 2749 attività con la segnalazione di una situazione per cui sono in corso approfondimenti: un esercizio commerciale di Lido di Camaiore è stato trovato aperto ieri (25 aprile) in sospetta violazione dell’ordinanza numero 37 della Regione Toscana.