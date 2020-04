Di notte al centro benessere: multati cliente e massaggiatrice

Beccato dagli agenti di polizia mentre esce dal centro benessere in compagnia di una ragazza orientale. Scatta la multa per la violazione dei decreti contro la diffusione del coronavirus.

È successo nella serata di venerdì (24 aprile) quando è arrivata alla centrale del commissariato la segnalazione di un privato cittadino che riferiva di un uomo che, attraverso una porta laterale, era entrato all’interno di un centro benessere a Viareggio.

Ricevuta la segnalazione, personale della squadra anticrimine del commissariato si è appostata nelle vicinanze del centro benessere e, dopo alcuni minuti, ha notato un uomo uscire dal locale accompagnato da una donna di chiare origini orientali.

Il personale a questo punto si è qualificato e fermato i due che, non fornendo alcuna giustificazione valida circa la loro presenza in quel luogo, sono stati sanzionati ai sensi del decreto legge 19 del 25 marzo 2020. La donna, inoltre, è stata sanzionata anche per l’apertura dell’esercizio commerciale nonostante il divieto imposto dalla normativa vigente.